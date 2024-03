Côte d’Ivoire: Nouvelle découverte majeure d’hydrocarbures offshore

Les autorités ivoiriennes ont annoncé une nouvelle grande découverte d’hydrocarbures.Il s’agit du gisement « Calao ». Située à 45 kilomètres au large des côtes, une découverte faite par le groupe italien ENI en partenariat avec la société nationale Petroci. Elle conforte les autorités dans leur volonté de poursuivre le développement des activités d’hydrocarbures.

Les estimations indiquent pour le moment des réserves de l’ordre de 1 à 1,5 milliard de barils de pétrole. Une découverte majeure, selon le directeur général des hydrocarbures : « Elle se présente comme la deuxième découverte la plus importante du pays, explique-t-il. C’est une découverte majeure. Toutes les substances contenues dans le gisement seront produites, notamment le pétrole et le gaz naturel. La Côte d’Ivoire dépend en grande partie du gaz naturel pour la production de l’électricité et pour l’usage des industriels. Le pétrole sera produit concomitamment avec le gaz, en fonction de ses spécifications, du marché et des besoins locaux. Il pourra aussi être exporté. »

L’État attend des recettes directes de l’exploitation de ce gisement : plus de la moitié du profit, mais également la création d’emplois, dont 1 500 directs permanents et 7 000 indirects.

