COTUNACE : Augmentation de 13,2% du résultat net au titre de l’exercice 2022

Les états financiers annuels de la Compagnie Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur « COTUNACE » arrêtés au 31 décembre 2022, font ressortir une augmentation de 13,2% de son résultat net à 4 764 603 D et d’une évolution de 32% de son résultat technique à 2 828 130 D, par rapport à l’exercice précédent.

Ces états font également, ressortir une diminution de 7% des primes émises au titre du risque commercial à 11 177 488 D en 2022, contre une augmentation de 40% des primes émises au titre du risque politique à 2 628 117 D. Après deux années d’absorption de la provision d’équilibrage, l’exercice 2022 enregistre une évolution de la provision d’équilibrage à 4 787 642 DT, contre 4 185 647 D en 2021. Cette évolution est due essentiellement, à une augmentation des sinistres récupérés à 2 631 513 D contre seulement 305 078 D en 2021.

Parmi les faits marquants de l’exercice 2022, les états financiers notent aussi une augmentation de 9,7% des placements de la COTUNACE et des fonds (y compris les avoirs en banques, CCP, chèques et caisses) qui ont totalisé 185,9 MD en 2022, ainsi qu’une croissance de 14,7% des produits financiers ayant totalisé environ 7 MD en en 2022.

La COTUNACE est une société anonyme de droit tunisien constituée le 8 septembre 1984. Son activité consiste en l’assurance crédit couvrant des opérations d’export et de ventes locales. Elle est régie par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances et les textes subséquents.

Elle est chargée également, de la gestion de deux fonds de garantie, à savoir le Fonds de Garantie des Risques a l’Exportation (FGRE) et le Fond de Garantie de Financement des Exportations Avant Expédition (FGFEAE).