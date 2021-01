Coupe d’Angleterre (3è tour): Leeds éliminé par un club de D4

Leeds (1ère division anglaise) a été éliminé par Crawley Town, club de quatrième division, après avoir perdu sur le score de 3 buts à 0, dimanche au troisième tour de la Coupe d’Angleterre.

Leeds a laissé au repos plusieurs cadres tels qu’Illan Meslier, Stuart Dallas, Luke Ayling, Mateusz Klich ou encore Patrick Bamford.

Crawley Town, une équipe du sud de Londres, a fait la différence après la pause, marquant coup sur coup par Nick Tsaroulla (50e) et Ashley Nadesan (53e), avant que Jordan Tunnicliffe (70e) ne marque le troisième but.

A l’inverse, les deux autres clubs de Premier League engagés plus tôt dans la journée n’ont eu aucun mal à tenir leur rang: Manchester City s’est défait de Birmingham (D2, 3-0) et Chelsea a écrasé Morecambe (D4, 4-0).

Résultats :

Vendredi 8 janvier

Aston Villa – (+) Liverpool 1 – 4

(+) Wolverhampton – Crystal Palace 1 – 0

Samedi 9 janvier

(+) Luton Town (D2) – Reading (D2) 1 – 0

(+) Everton – Rotherham United (D2) 2 – 1 a.p.

(+) Nottingham Forest (D2) – Cardiff City (D2) 1 – 0

Boreham Wood (amat.) – (+) Millwall (D2) 0 – 2

(+) Norwich City (D2) – Coventry (D2) 2 – 0

(+) Chorley (amat.) – Derby County (D2) 2 – 0

(+) Wycombe Wanderers (D2) – Preston NE (D2) 4 – 1

(+) Burnley – Milton Keynes Dons (D3) 1 – 1 t.a.b.

QPR (D2) – (+) Fulham 0 – 2 a.p.

Oldham Athletic (D4) – (+) Bournemouth (D2) 1 – 4

Stevenage FC (D4) – (+) Swansea (D2) 0 – 2

Bristol Rovers (D3) – (+) Sheffield United 2 – 3

Blackburn (D2) – (+) Doncaster Rovers (D3) 0 – 1

Stoke (D2) – (+) Leicester 0 – 4

Exeter City (D4) – (+) Sheffield W. 0 – 2

(+) Blackpool (D3) – West Brom 2 – 2 t.a.b.

(+) Arsenal – Newcastle 2 – 0 a.p.

Brentford (D2) – Middlesbrough (D2) 2 – 1

Huddersfield (D2) – (+) Plymouth Argyle (D3) 2 – 3

Manchester United – Watford (D2 ) 1 – 0

Dimanche 10 janvier

(+) Crawley Town (D4) – Leeds United 3 – 0

(+)Bristol City (D2) – Portsmouth (D3) 2 – 1

(+)Manchester City – Birmingham (D2) 3 – 0

(+) Barnsley D2) – Tranmere Rovers (D4) 2 – 0

(+) Chelsea – Morecambe (D4) 4 – 0

(+) Cheltenham Town (D4) – Mansfield Town (D4) 2-1

Marine (amat.) – (+)Tottenham 0-5

Newport County (D4) -(+) Brighton (ENG) 1-1 t.a.b

Lundi 11 janvier

Stockport County (amat.) – West Ham

Les clubs précédés du signe (+) sont qualifiés pour le prochain tour

