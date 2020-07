Coupe de France: le PSG réussit le triplé, mais perd Mbappé blessé

Le Paris SG a réussi un triplé national, en remportant la Coupe de France, après le Trophée des champions et le championnat, en battant Saint-Etienne (1-0) en finale vendredi au Stade de France, mais a perdu sur blessure son attaquant vedette Kylian Mbappé.

A trois semaines de la Ligue des champions, le champion du monde est sorti à la 31e minute, après avoir été touché à la cheville droite, sur un violent tacle du capitaine stéphanois Loïc Perrin, exclu pour ce geste. Le PSG, vainqueur de sa 13e Coupe de France, peut encore remporter deux autres trophées: la Coupe de la Ligue dont il jouera la finale contre Lyon le 31 juillet et la Ligue des champions, où il affrontera en quart de finale l’Atalanta Bergame le 12 août à Lisbonne.

Quelques minutes plus tôt (20e), l’entraîneur Thomas Tuchel avait remplacé son latéral droit Thilo Kehrer, blessé lui aussi, qui évolue à un poste où il manque de solutions de rechange.

Pour le football français, qui attendait ce rendez-vous depuis mars, il restera l’image d’une première demi-heure de jeu ultra agressive, pas à son avantage, et celle des gradins de l’enceinte dyonisienne, vides à 95% en raison de la jauge gouvernementale. Près de 2.500 spectateurs ont pris place sans combler l’impression de vide amplifiée par les deux virages fermés.

Le PSG a beaucoup souffert en début de rencontre face aux agressifs Stéphanois. Il a failli payer cher son incapacité à se mettre à l’abri,lors de dernières minutes tendues face à des Ligériens qui ont eu les occasions pour égaliser (60e, 66e, 90e).

Avant Lyon, en finale de la Coupe de la Ligue vendredi prochain, puis Bergame, Paris devra gagner en volume. La dernière demi-heure a démontré les limites physiques d’une équipe qui a débuté sa préparation le 22 juin et dont les titulaires n’avaient jamais joué plus d’une heure jusque-là.

Mais avec cette Coupe de France, la cinquième depuis 2015 et la 13e en tout, l’essentiel est préservé. Paris réussit le triplé, avec la Ligue 1 et le Trophée des champions, qui colle à ses énormes ambitions.

Saint-Etienne, qui rêvait de ce titre qui lui échappe depuis 1977, a joué son va-tout, mais le carton rouge de son capitaine Perrin, sorti la tête basse pour sa probable der’ avant la retraite, lui laisse forcément un goût amer.