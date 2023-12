Coupe de la CAF (Phase de poules/4eJ/Gr C): Le C.Africain domine Rivers Unites (3-0) et conforte ses chances pour les quarts

Le Club africain a conforté ses chances de qualification pour les quarts de finale de la coupe de la Confédération de football après avoir dominé les Nigérians de Rivers United (3-0), mercredi soir à Radès, pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules (Groupe C).

Battus par le même adversaire il y a dix jours au Nigeria (1-0), les clubistes ont pris ce soir leur revanche en s’imposant par trois buts qui leur permet de consolider leur leadership du groupe C avec 9 points ex aequo avec Dreams FC du Ghana, large vainqueur à son tour de Academica Lobito d’Angola (4-0). Rivers United occupe de son côté la troisième position avec 6 points tandis que Academica ferme la marche avec 0 point.

C’est le Nigerian Kingsley Eduwo, en reprenant un corner bien tiré par Bassem Srarfi, qui a cueilli à froid les Nigerians (6e) avant de récidiver à la fin de la mi-temps suite à une faute d’un défenseur adverse (45).

La domination clubiste s’est poursuivie en seconde période pour voir les protégés de Said Saibi aggraver le score par Rami Bedoui à la 62e sur un autre corner bien exécuté par le même Srarfi.

Il s’agit de la troisième victoire du représentant tunisien en phase de poules après celles remportées face à Dreams FC (2-0) et Academica Lobito (3-1) contre une seule défaite concédée face à Rivers United (0-1), en attendant de conclure en beauté ce parcours lors des deux dernières journées prévues en février et mars prochains.

4e journée (Groupe C)

Dreams FC – Academica Lobito 4-0

Club Africain – Rivers United 3-0

Classement Pts J Dif

C. Africain 9 4 +06 Dreams FC 9 4 +04 Rivers United 6 4 00 Academica 0 4 -10