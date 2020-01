Coupe du monde 2020 – résultats des haltérophiles tunisiens

L’haltérophile tunisien Karem Ben Henia (73 kg) a décroché deux médailles d’or, lors des épreuves de la coupe du monde d’haltérophilie organisée à Rome (26 janvier-1er février) et qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020.

Les deux médailles d’or ont été obtenues à l’épaulé-jeté en soulevant 184 kg, et au total en réalisant 333 kg, tandis qu’à l’arraché, Ben Henia s’est contenté de la médaille d’argent en soulevant 149 kg.

Voici les résultats enregistrés jusqu’ici par les haltérophiles tunisiens :

Karem Ben Henia (73 kg):

2 Or : épaulé-jeté (184 kg)

total (333 kg)

1 Argent : arraché (149 kg)

Nouha Landolsi (55 kg):

3 bronze : arraché (86 kg)

épaulé-jeté (108 kg)

total(194 kg)

Chaima Rahmouni (59 kg):

1 bronze : épaulé-jeté (111 kg)

7e place : arraché (84 kg)

6e place : total (195 kg)

Amine Bouhajba (61 kg):

7e place : arraché (116 kg)

6e place épaulé-jeté (151 kg)

4e place : total (257 kg)