Coupe du Roi (Finale) Real Madrid-FC Barcelone : un « Clasico » sous un air de revanche

Le Real Madrid et le FC Barcelone, s’affronteront samedi en finale de la Coup du Roi d’Espagne de football, au stade de La Cartuja à Séville (21h00 HT), sous un air de revanche pour le club merengue, corrigé (4-0, 5-2) par son éternel rival le FC Barcelone lors des deux premiers « Clasico » de la saison.

Sous pression, le Real est en quête de revanche… et d’oxygène. Car un troisième revers de rang face au Barça, leader du championnat espagnol avec quatre points d’avance, et une nouvelle finale perdue, dirigerait le géant

madrilène vers une saison sans trophée majeur – hormis une Super coupe d’Europe et une Coupe intercontinentale.

« C’est le moment de se relever. Nous avons encore devant nous le Mondial des clubs, la « Liga » et la Coupe du Roi. C’est le moment de faire un pas en avant, se relever et montrer ce que représente cet écusson », a lancé lundi l’habituel capitaine Dani Carvajal, blessé au genou, et dont le leadership manque grandement au club madrilène.

Une treizième défaite de la saison samedi pourrait, selon plusieurs médias, précipiter le départ annoncé de l’entraîneur italien Carlo Ancelotti en fin de saison, malgré son souhait de rester jusqu’au terme de son contrat en 2026.

En ce printemps quasi-chaotique, avec une élimination sèche en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal (5-1 en cumulé) et des victoires poussives en « Liga » pour rester dans la course au titre, Ancelotti cherche encore la bonne formule pour faire briller toutes ses stars en même temps.

Sûr de sa force collective, le Barça s’avance comme favori pour ce premier « Clasico » en finale de Coupe depuis onze ans, mais devra faire sans son arme fatale en attaque, Robert Lewandowski, blessé à la cuisse.

Le Polonais de 36 ans avait inscrit un doublé en « Liga » au Bernabéu (4-0). Une raison d’espérer un sort différent pour une défense madrilène sans certitude, qui a concédé onze buts sur les deux premières manches, même si le latéral français Ferland Mendy, de retour de blessure, aura un immense défi à relever face à l’intenable Lamine Yamal.

