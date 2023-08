Coupe du Roi Salmane des clubs (GrA/2e J) : le CS Sfaxien, battu par Al Ittihad saoudien (0-1), est éliminé

Le CS Sfaxien a été éliminé dès la phase de poules de la Coupe du Roi Salmane des clubs arabes de football, en concédant sa deuxième défaite du tournoi devant la formation saoudienne d’Al Ittihad (0-1), dimanche à Al Taef (Arabie Saoudite), pour le compte de la deuxième journée du groupe A.

La rencontre marquée par l’expulsion des deux joueurs sfaxiens Al Hussein Ali (40) et Moussa Conté (85), a vu les Saoudiens dominer le représentant tunisien pour s’imposer finalement sur un but de Karim Benzema à la 63e et valider leur qualification pour les quarts de finale.

Lors de la première journée, la formation sfaxienne s’était inclinée sur le score de 0-1 face Al Shorta irakien.

L’autre match du groupe A, disputé dans l’après-midi, a vu l’Espérance de Tunis et Al Shorta se séparer sur un match nul (0-0).

Les deux équipes se disputeront le 2 août le deuxième billet pour les quarts.

A l’issue de cette 2e journée, Al Ittihad occupe la tête du classement avec 6 points et se qualifie en quarts. Al Shorta est deuxième avec 4 points devant l’Espérance de Tunis (3 points). Le CS Sfaxien ferme la marche avec 0 point.

Les résultats

Groupe A :

30 juillet

Espérance de Tunis – Al Shorta 0-0

CS Sfaxien – Al Ittihad 0-1

Déjà joués

27 juillet

CS Sfaxien – Al Shorta 0-1

Espérance de Tunis – Al Ittihad 1-2

Classement PTS J

1. Al Ittihad 6 2

2. Al Shorta 4 2

3. Espérance 1 2

4. CS Sfaxien 0 2

Reste à jouer

2 août

Espérance de Tunis – CS Sfaxien

Al Ittihad – Al Shorta

