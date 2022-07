Coupure de la distribution de l’eau potable dans les zones d’El Menzah à partir du mardi 5 juillet 2022

Une perturbation et une coupure dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées à partir de demain mardi, 5 juillet 2022, à 8h du matin dans les zones d’El Menzah 6, El Menzah 7, El Menzah 9, El Menzah 9 A, les zones supérieures d’El Menzah 5, El Menzah 8 et les zones basses d’El Menzah 9 B, Cité Ennasr 1 et 2, a fait savoir lundi la SONEDE.

La société a expliqué que ces perturbations sont dues aux travaux de raccordement de la nouvelle conduite engagés par ses services au niveau de la zone de Manar 1, dans le cadre du projet d’aménagement de la route X4 en cours de réalisation par les services du ministère de l’Equipement.

L’approvisionnement en eau dans les zones concernées reprendra progressivement à partir du mercredi 6 juillet 2022, à 8h sachant que les travaux se poursuivront sans interruption, a tenu à préciser la société.