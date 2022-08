Coupure de l’eau potable dans les délégations de la Mornaguia, Borj El Amri, Tébourba et El Btan, demain mercredi 10 Août

L’approvisionnement en eau potable connaîtra des perturbations et des coupures, demain mercredi 10 Août, à partir de 4 heures du matin, dans les délégations de la Mornaguia, Borj El Amri, Tébourba et El Btan, a fait savoir mardi, la SONEDE.

Et d’expliquer ces perturbations par les travaux de réparation de la panne survenue au niveau de la canalisation principale d’adduction de l’eau potable d’un diamètre de 1100mm, à proximité de la route nationale n°5, reliant Tunis à Béjà, au niveau de la Mornaguia.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, à partir de 18 heures au courant de la même journée, après l’achèvement des travaux de réparation, a précisé la SONEDE.