Coupure et perturbation de l’approvisionnement de la banlieue nord de la capitale en eau à partir du mardi 8 décembre 2020

Une coupure et une perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, à partir du mardi 8 décembre 2020, à 8h du matin, dans les délégations de l’Ariana, la Soukra, Raoued, la Goulette, le Kram, Carthage, la Marsa, les berges du Lac 1 et 2, le Centre urbain nord et la Charguia, a annoncé dimanche, la SONEDE.

Ces perturbations seront dues aux travaux de maintenance programmés par la société sur la conduite principale d’approvisionnement de la banlieue nord de la capitale sur la Route X au niveau de l’échangeur de Menzah 6.

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement, dans la nuit du jeudi 10 décembre au vendredi 11 décembre 2020.

La société a, par ailleurs, annoncé que les travaux ne seront pas interrompus durant toute la période d’intervention.