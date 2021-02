Covid: 139 nouvelles contaminations en milieu scolaire

139 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées en milieu scolaire au cours de la période allant du 11 au 16 février courant portant à 7660 le nombre total des cas recensés depuis la rentrée scolaire le 15 septembre 2020.

Les nouvelles contaminations sont réparties comme suit : 55 parmi les élèves, soit 3178 au total et 65 parmi les enseignants, soit 3585 cas depuis le début de l’année jusqu’au 16 février courant.

Le nombre de contaminations dénombrées parmi le personnel administratif et pédagogique au cours de la même période s’est élevé à 668 cas et à 229 parmi les ouvriers.

Le nombre des décès enregistrés au cours de la même période s’est stabilisé à 39 morts.

Selon la même source 241 cas de guérison ont été recensés du 11 au 16 février courant.

