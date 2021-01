Covid : 15% des entreprises ont réduit le nombre de leurs employés

Une étude nationale intitulée « Emploi et entrepreneuriat pendant le coronavirus … Impact et effets réalisés par l’organisation de l’éducation pour l’emploi et l’Institut arabe des chefs d’entreprise avec l’appui de la Fondation Drosos a révélé que 15% des institutions économiques interrogées ont réduit le nombre de leurs employés en raison des répercussions de la crise de Covid 19. La directrice générale de l’Organisation de l’éducation pour l’emploi, Lamia Chafaii, a expliqué aujourd’hui, vendredi, dans une déclaration à l’agence TAP, que cette étude, qui a été effectuée en décembre dernier à travers 3 sondages d’opinion, a ciblé différents acteurs à travers un échantillon de 950 entreprises, 200 startups, et 1000 jeunes de moins de 35 ans. Le sondage qui a couvert plusieurs secteurs économiques dans différentes régions, a révélé que 71% des entreprises interrogées ont maintenu les postes d’emploi existants sans procéder à de nouveaux recrutements. Selon Chafaii, les résultats de l’étude n’étaient pas surprenants en raison des répercussions de la crise sanitaire qui a impacté même les économies les plus puissantes et les plus stables au monde, outre l’augmentation du nombre de chômeurs et de demandeurs d’emploi. La responsable a indiqué que seulement 11% des institutions interrogées comptent effectuer des recrutements au cours des 12 prochains mois. 59% d’entre elles recruteront des cadres supérieurs, ce qui signifie, a-t-elle dit, que le plus grand nombre d’emplois sera réservé aux personnes qui ont une expérience professionnelle. Elle a, par ailleurs, souligné la nécessité de trouver des solutions alternatives, dont le renforcement des aptitudes des personnes sans emplois dans les domaines recherchés sur le marché du travail.

