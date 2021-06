Covid-19: 1018 nouvelles contaminations et 47 décès enregistrés le 06 juin 2021

1018 nouvelles contaminations par le coronavirus et 47 décès, ont été enregistrés le 06 juin 2021, a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué rendu public lundi. Ainsi le nombre de décès par le coronavirus s’élève à 13027 cas depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, a précisé la même source. Le taux des tests positifs est estimé à 21.32pc en date du 06 juin 2021 suite à la réalisation de 4774 analyses. Le nombre des personnes guéries est de l’ordre de 1639, a encore précisé le ministère. L’ensemble des cas contaminés par le coronavirus admis dans hôpitaux publics et les cliniques privées est 2231 malades dont 1941 sont hospitalisés dans les établissements de soins du secteur public et 290 admis dans les cliniques privées. 411 malades sont admis dans les services de soins intensifs et 117 placés sous respirateur artificiel dans les hôpitaux publics et privés, selon la même source.

- Publicité-