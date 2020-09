COVID-19 : 148 nouvelles contaminations locales et 3 décès

Le ministère de la santé a annoncé, dans un communiqué publié mercredi, qu’en date du 31 août 2020, 160 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées dont 148 cas autochtones et 12 cas importés outre 41 cas, déjà actifs, testés positifs.

Les prélèvements ont concerné 2265 cas dont 174 effectués sur des porteurs actifs.

Les régions qui ont enregistré le plus grand nombre de contaminations locales sont Ben Arous (43) et Gabès (40). Trois nouveaux décès ont été également enregistrés (2 à Gabès et 1 à Médenine).

Le ministère indique que depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier, 2762 cas d’infection au coronavirus ont été confirmés dont 552 cas importés, 2181 cas locaux (78,9%) et 30 décès (1%).

La même source signale que 49 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés (2,1%) dont 10 (0,8%) sont admis en soins intensifs.

Au total, on compte 2254 porteurs actifs (82,5%) et 370 malades symptomatiques (13,3%).

A rappeler que depuis le 02 mars dernier 146307 prélèvements ont été effectués. 3963 cas ont été confirmés dont 1624 ont guéri et 80 sont morts de la COVID-19