COVID-19 : 3 trois nouveaux cas importés. Le bilan passe à 1181

Le ministère de la Santé a annoncé, dans un communiqué publié vendredi, qu’en date du 02 juillet 2020, sur un total de 620 analyses effectuées dont 25 dans le cadre du suivi des cas actifs, 13 tests ont été positifs.

Il s’agit de 3 nouveaux cas importés parmi les Tunisiens rapatriés et placés en confinement obligatoire (02 à Sousse et 01 à Mahdia) et de 10 cas déjà actifs.

Le bilan passe ainsi à 1181 cas confirmés sur un total de 71198 analyses effectuées depuis le début de la pandémie en mars dernier.

1045 personnes se sont rétablies et 86 malades sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation dont une personne hospitalisée.

Le nombre de décès reste inchangé avec 50 morts.

Le ministère de la santé souligne que tous les cas actifs sont placés dans les centres de confinement spécialisés.