Covid-19 : 540 nouveaux cas de contamination en 24 heures

Le ministère de la santé a annoncé, dans un communiqué qu’en date du 16 septembre 2020, quelque 540 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées sur un total de 3206 tests effectués portant, ainsi, le bilan à 9110 cas confirmés.

Les régions qui ont enregistré le plus grand nombre de contaminations depuis le début de la pandémie sont les suivantes : Tunis (1387), Ben Arous (1117) et Gabes (1105). Le communiqué indique que depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier, 6422 cas d’infection au coronavirus ont été confirmés dont 607 cas importés, 5721 cas locaux (89%) et 73 décès (1%).

Selon la même source, 152 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 54 sont admis en soins intensifs et 18 placés sous respirateurs artificiels. Au total, on compte 6107 porteurs actifs et 860 malades symptomatiques.

A rappeler que depuis le 02 mars dernier 190 241 prélèvements ont été effectués. Selon la même source, sur les 9110 cas confirmés, 138 sont morts par le coronavirus.