Covid-19 : dernier bilan officiel à Kasserine, Manouba et Sidi Bouzid

Le suivi de la situation épidémiologique dans les gouvernorats de Kasserine, de Sidi Bouzid et Manouba fait état de nouveaux cas de contamination aussi bien que des décès enregistrés au cours de la semaine.

Le dernier bilan a été révélé, ce dimanche, par les autorités sanitaires régionales dans chacun des trois gouvernorats situés, respectivement au Grand Tunis, au Centre-ouest et au centre de la Tunisie.

Voici la situation générale dans les trois gouvernorats (par ordre alphabétique):

KASSERINE

Une campagne de sensibilisation autour des dangers de la Covid-19 et les moyens de prévenir sa propagation a été organisée, dimanche, à la délégation de Sbeïtla, près de Kasserine au Centre-ouest du pays.

Cet évènement est organisé par la direction régionale de la Santé publique à Kasserine en partenariat avec le Comité local de suivi de la situation épidémiologique et le Comité local du Croissant rouge tunisien (CRT).

A cette occasion, des tests rapides ont été réalisés sur des personnes présentant des symptômes de la Covid-19. Le résultat de chaque test est connu dans les 15 minutes qui suivent.

Entamée il y a quelques jours, cette campagne de vaccination prendra fin le jeudi 31 décembre 2020 dans la même délégation de Sbeitla. Pour chaque étape, un nombre de deux cent (200) a été prévu.

La campagne coïncide avec une période qui connaît le retour de la grippe saisonnière et une hausse des contaminations à la Covid-19, notamment dans les délégations de Sbeïtla et de Kasserine nord.

Un suivi médical et psychologique est offert aux personnes porteuses du nouveau coronavirus.

MANOUBA

Le dernier bilan épidémiologique à Oued Ellil, révélé ce dimanche, fait état de deux nouveaux décès, enregistrés dans cette délégation du gouvernorat de Manouba, dans le Grand Tunis.

Le nombre total des victimes de la Covid-19 a atteint ainsi les 188 morts dans toute la délégation.

La première victime est une septuagénaire originaire de la région de Saida. Elle est décédée jeudi dernier à l’hôpital Charles Nicole où elle était hospitalisée. L’autre victime est un cinquantenaire issu de la région de Kobbea et qui résidait au CHU Rabta.

Les analyses effectuées sur les deux cas se sont révélées positives. L’enterrement a eu lieu aux cimetières Hkaymia et Sanheja, suivant le protocole sanitaire en vigueur et sous la supervision des autorités sanitaires locales.

Le bilan des contaminations à la Covid-19 dans cette délégation s’élève à 3283 cas dont 2710 personnes rétablies et 388 sont encore porteuses du virus. Effectivement, ce chiffre couvre les 188 décès mentionnés ci-haut.

SIDI BOUZID

Deux personnes atteintes à la Covid-19 sont décédées en ce dimanche 27 décembre 2020, à Sidi Bouzid, au centre de la Tunisie, portant ainsi à 99 morts le nombre total des décès dans tout le gouvernorat.

Les dernières analyses effectuées ont révélé l’existence de 48 nouveaux cas alors que 16 autres cas porteurs du nouveau coronavirus se sont rétablis.

Le bilan de la Direction régionale de la Santé publique fait état de 2432 cas confirmés et ce depuis le début de la première vague de la pandémie en mars dernier.

La répartition géographique des cas révèle une grande concentration des contaminations à la délégation de Sidi Bouzid-ouest avec 1069 cas. Les autres cas recensés se trouvent à Sidi Bouzid-est (349), Regueb (192), Jelma (133), Sebala (142), Bir Lahfey (110), Ouled Hafouz (94), Sidi Ali Ben Oun (93), Meknassi (89), Souk Jedid (61), Mazouna (54), Menzel Bouzayène (32) et Saida (14).

- Publicité-