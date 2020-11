Covid-19 en milieu scolaire: Le bilan passe à 2218 cas de contamination à la date du 11 novembre 2020

Le nombre total des cas de contamination par le Coronavirus en milieu scolaire, dans la période allant du 15 septembre 2020 jusqu’au 11 novembre 2020, s’est élevé à 2218 cas, selon la dernière mise à jour du bilan dans les établissements scolaires, publié, jeudi soir, par le ministère de l’Education.

Le nombre des cas de contamination par le Covid-19 en milieu scolaire, indique la même source, s’est élevé à 917 cas chez les élèves, 1043 cas chez les enseignants, et à 204 cas chez le cadre administratif, pédagogique, les surveillants généraux, les surveillants, les experts en orientation, outre 54 cas de contaminations chez les travailleurs, soit un taux de contamination de 0.89% dans ces établissements.

Ces cas de contaminations ont été répertoriés dans 1075 établissements scolaires, soit 17,58% du total des institutions d’enseignement. Le plus grand nombre d’établissements scolaires où des cas de contamination par le virus ont été répertoriés, a été enregistré dans la délégation régionale de Sousse avec 85 établissements, suivie de Monastir avec 76 établissements, Nabeul avec 69 établissements, Tunis-1 et Ben Arous avec 55 établissements, puis Tunis-2 avec 48 cas, et, en bas du tableau, Tataouine, et la Manouba, avec respectivement, 12 et 11 établissements.