Covid-19: La Chine remet en cause l’efficacité de ses propres vaccins

L’efficacité des vaccins chinois contre la Covid-19 serait faible. C’est la confession à laquelle s’est livré le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, samedi 10 avril. Lors d’une conférence donnée dans la ville de Chengdu, le scientifique chinois a reconnu que les vaccins créés dans le pays « n’ont pas des taux de protection très élevés ». Des chercheurs brésiliens sont venus appuyer ces propos. Selon eux, l’efficacité du vaccin fabriqué par Sinovac, une entreprise privée, ne dépasserait pas 50,4%. En comparaison, le vaccin Pfizer-BioNTech s’est révélé efficace à 97%.

L’entreprise Sinovac a défendu son vaccin par l’intermédiaire de son porte-parole. Ce dernier a reconnu que des niveaux d’efficacité variables avaient été constatés. Il a également précisé que la relative inefficacité du vaccin pouvait s’expliquait par l’âge des personnes ayant participé à l’étude, mais aussi à la souche du virus. Ces interrogations autour de l’efficacité des virus chinois n’ont pas empêché le pays d’en exporter dans plusieurs dizaines de pays dont le Mexique, la Turquie, l’Indonésie, la Hongrie ou encore le Brésil.

Les vaccins chinois s’appuient sur une technique différence de celle des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Ils utilisent un virus pour déclencher le système immunitaire et non le procédé expérimental de l’ARN messager. Devant l’inefficacité de leurs vaccins, doit-on s’attendre à un changement de méthode du côté chinois ? « La question de savoir si nous devrions utiliser différents vaccins issus de différentes lignes techniques pour le processus de vaccination est désormais officiellement à l’étude », assure-t-il.