Covid-19: La moitié des Sud-Africains potentiellement contaminés

La moitié des 59 millions de Sud-Africains ont potentiellement été contaminés par le Covid-19, selon deux études qui estiment que plusieurs milliers de décès dus au virus n’apparaissent pas dans les statistiques officielles.

Le pays africain officiellement le plus touché par le coronavirus, et qui a mené une vaste campagne de tests dès la première vague, a enregistré plus de 140 000 décès supplémentaires depuis mai 2020, selon le Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC).

La première assurance médicale privée du pays, Discovery, estime qu’environ 90 % de ces décès sont imputables au Covid-19, soit 120 000 morts. Or, selon les statistiques officielles, l’Afrique du Sud n’a enregistré que 48 500 décès liés au coronavirus, pour environ 1,5 million de cas.

Des chiffres sous-estimés, selon le statisticien de Discovery, Emile Steep. « Les décès attribués au Covid sont sous-estimés dans presque tous les pays du monde », affirme-t-il. Il estime que la mortalité liée au Covid est d’environ 0,4 % en Afrique du Sud. Partant de l’hypothèse que 120 000 personnes y ont succombé, cela signifierait que plus de 30 millions de personnes ont été contaminées, calcule-t-il. Soit environ la moitié de la population.