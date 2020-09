Covid-19 : La « quatorzaine » serait ramenée à sept jours en France

Les scientifiques et le conseil du gouvernement français ont estimé que la « quatorzaine », cette période de deux semaines d’isolement préconisée actuellement aux personnes testées positives et aux « cas contacts », peut être réduite à sept jours. De nombreux experts en effet pensent que l’état actuel de l’épidémie permet un assouplissement.

Dr. Laurent Taubiana, épidémiologiste à l’INSERM a expliqué qu’ « alors qu’il y avait soi-disant une population non immunisée, et que le virus circulait tout le temps, normalement il y aurait du avoir une deuxième vague immédiatement, comme si on était au point de départ ! Il n’y a pas eu de deuxième vague. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que les gens susceptibles d’attraper cette maladie n’étaient plus là. Ils avaient déjà été malades ».

Plusieurs épidémiologistes soulignent aussi le fait que le patient n’est quasiment plus contagieux après sept jours de contamination.

L’avis, non encore public, du Conseil Scientifique, devrait servir de base à une décision qui sera prise vendredi lors d’un conseil de Défense.