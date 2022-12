Covid-19 : La situation épidémiologique est sous contrôle

Le virologue et membre du comité scientifique de lutte contre la propagation du Coronavirus, Amine Slim, a indiqué mercredi que le comité scientifique a confirmé que la situation est sous contrôle et qu’il est en train de suivre la propagation du mutant Omicron « PQ1.1 » à l’étranger. Ce nouveau variant est apparu au Nigeria puis en Angleterre, en France et dans certains autres pays.

Dans une déclaration à l’agence TAP, suite à la réunion périodique du comité, la même source a précisé que ce variant n’a pas encore prouvé sa gravité et ne présente aucun symptôme dangereux. Il n’est pas possible, a-t-il dit, de déterminer l’étendue de son impact sur la Tunisie qu’après deux semaines.

Il a, à ce propos, appelé à respecter toutes les mesures préventives et à se faire vacciner, soulignant que la Tunisie recevra 150 000 doses de vaccin Pfizer contre le coronavirus à la fin de ce mois, dans le cadre de l’initiative Covax.

Il est à noter que le Directeur Général du Centre National de Pharmacovigilance, Président du Comité Scientifique de la Vaccination et membre du Comité Scientifique de Lutte contre le Coronavirus, Riadh Daghfous, avait déclaré à l’Agence TAP que le nouveau variant du Corona n’est pas plus dangereux que les autres variants, et ne porte aucune caractéristique remarquable en termes de symptômes.