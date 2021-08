Covid-19: La Tunisie commence à s‘en tirer sans s’affranchir de ses funestes records!

Après des mois de calme relatif, la pandémie de COVID-19 a de nouveau reflué sur une grande partie du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, posant un défi majeur aux pays dont le taux de vaccination est faible et dont les systèmes de santé étaient souvent en mauvais état avant même l’arrivée de la pandémie.

Cette situation n’est pas totalement inattendue. L’Organisation mondiale de la santé a averti à la mi-juillet que les contaminations étaient en hausse dans toute la région, la variante Delta, particulièrement contagieuse, se propageant rapidement. Et ce, avant la fête de l’Aïd al-Idha, qui donne traditionnellement lieu à de grands rassemblements.

Depuis lors, les infections se sont multipliées en Libye, au Maroc, au Liban et en Iran – où, lundi, le nombre de décès dus au COVID-19 a atteint le chiffre record de 665 – ainsi que dans des pays comme la Tunisie et l’Algérie, où les chiffres ont depuis diminué mais ont déjà eu de graves conséquences.

Début août, le Dr Haytham Qosa, responsable de la santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), a mis en garde contre les inégalités en matière de vaccination, qui constituent une menace sérieuse dans une région déjà confrontée à de nombreux problèmes.

« Laisser les pays à la traîne en matière de vaccins ne fera que prolonger la pandémie, non seulement dans la région, mais dans le monde entier », a-t-il déclaré. « De nombreux pays sont confrontés à d’autres vulnérabilités, notamment des conflits, des catastrophes naturelles, des pénuries d’eau, des déplacements et d’autres épidémies. Cela rend les gens encore plus vulnérables aux effets dévastateurs du COVID-19. Ce seul fait devrait être une raison suffisante pour que la solidarité mondiale garantisse un accès équitable aux vaccins dans la région. »

Les taux de vaccination sont faibles presque partout, et ce pour diverses raisons : livraisons limitées de l’installation COVAX soutenue par les Nations unies, scepticisme à l’égard des vaccins et incapacité de nombreux pays à acheter des doses après que leurs économies ont été durement touchées par la pandémie. Israël (mais pas, pour l’essentiel, Gaza ou la Cisjordanie occupée) et les pays du Golfe constituent des exceptions notables.

La 3ème vague, meurtrière, s’apaise en Tunisie !

La troisième vague de COVID-19 en Tunisie a pris, fin juillet, des allures si catastrophiques qu’elle a fait descendre les manifestants dans la rue. Le président de la Républiques, Kais Saied, a limogé le chef du gouvernement de l’époque et suspendu le parlement dans un geste dénoncé par les critiques comme un coup d’État.

Il a affirmé que les décisions qu’il a prises le 25 juillet dernier étaient nécessaires pour redresser l’économie chancelante du pays et pour mettre un terme à la spirale des décès et des cas de coronavirus qui avaient atteint de nouveaux sommets : les morgues se remplissaient, les hôpitaux étaient débordés et manquaient d’oxygène, et les fossoyeurs travaillaient 24 heures sur 24, note The New Humanitarian, le site de référence des crises humanitaires dans le monde..

Bien que les cas aient diminué depuis, la Tunisie a le taux de mortalité par habitant le plus élevé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, avec 22 025 décès pour un pays d’environ 12 millions d’habitants. Début août, l’OMS a déclaré que plus de 90 % des contaminations dans le pays étaient dues à la variante Delta et qu’elles étaient « alimentées par une faible adhésion aux mesures de santé publique et aux mesures sociales, ainsi que par une faible couverture vaccinale ».

Depuis lors, le pays a lancé une campagne de vaccination massive, ayant reçu – ou s’étant vu promettre – plusieurs millions de doses de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de la Turquie et de l’Algérie (qui a dû faire face à sa propre vague). La Tunisie a également reçu 1,9 million de doses de vaccins Pfizer, AstraZeneca et Moderna de COVAX.

La Tunisie et l’Algérie voisine ont également été contraintes d’allouer des ressources limitées pour lutter contre les incendies de forêt dévastateurs lors de la montée en flèche des températures estivales. « Le changement climatique est là. Il a un impact sur les populations du monde entier tous les jours », a déclaré Anne Leclerc, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dans un communiqué la semaine dernière. « Si l’on ajoute à cela la récente recrudescence des cas de COVID-19 dans la région, nous sommes confrontés à de multiples crises simultanément. Leur combinaison met à rude épreuve des systèmes de santé déjà mis à rude épreuve. »