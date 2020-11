Covid-19 : La Tunisie déplore la mort de 25 élèves jusqu’au 25 novembre 2020!

Cette année, tous les élèves et les étudiants tunisiens se sont trouvés dans la situation peu enviable d’un enseignement difficile, de crise, d’urgence, non préparée pour assurer une bonne continuité d’apprentissage, alors que la pandémie de coronavirus se propage à une grande vitesse d’un jour à l’autre.

Selon les derniers chiffres publiés jeudi par le ministère de l’Education, depuis la rentrée scolaire, le 15 septembre dernier, jusqu’au 25 novembre 2020, 25 décès ont été enregistrés en milieu scolaire sur un total de 3129 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 2243 se sont rétablis, soit un taux de guérison de l’ordre de 71,7%.

Il s’agit de 1318 élèves contaminés dont 986 ont guéri, 1441 enseignants dont 1013 se sont rétablis et 370 personnels éducatifs dont 244 ont guéri.

Ghedira : La propagation du virus entraînera la fermeture des écoles !

Le membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Habib Ghedira, avait affirmé que tous les établissements éducatifs sont appelés à respecter le protocole de santé élaboré à cet effet, outre l’engagement du ministère de la Santé à assurer un suivi périodique de ces établissements et à intervenir d’urgence en cas de découverte de cas de contamination chez les étudiants ou les élèves.

“ Toutes les mesures seront prises pour contenir d’éventuelles chaînes de contamination, pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement en question «, a-t-il averti.

Le ministère de l’Education a indiqué qu’une cellule d’écoute et d’encadrement psychologique des enfants dans les établissements scolaires vient d’être créée en vertu de l’article 11 du décret gouvernemental n°781 de 2020, en date du 14 octobre 2020, publié au journal officiel de la République tunisienne.

L’article 9 relatif au dépistage et à la limitation de la propagation du Covid-19, stipule que lorsqu’une contamination confirmée est enregistrée, de manière individuelle ou collective, chez des enfants, des jeunes ou des adultes en milieu scolaire ou universitaire ou dans les centres de formation professionnelle, il est nécessaire d’appliquer les actes prévus dans le protocole sanitaire élaboré à cet effet et publié sur le site du ministère de la Santé, et ce en étroite coordination entre la direction de l’établissement concerné et la direction régionale de la santé.

L’autorité de tutelle prend la décision de fermer l’espace ou le lieu concerné, si des cas d’infection massifs sont enregistrés, après une enquête sur le terrain menée par l’autorité sanitaire.

1168 nouvelles contaminations et 51 décès recensés le 25 novembre !

A la date du 25 novembre 2020, le ministère de la Santé a enregistré 1168 nouvelles contaminations par le coronavirus portant le bilan à 92475 cas confirmés depuis le mois de février 2019.

Selon les derniers chiffres publiés jeudi soir par le même ministère, 51 décès supplémentaires ont été également enregistrés à la même date portant le bilan à 3034 morts.

Par ailleurs, avec 994 nouvelles guérisons recensées le 25 novembre en cours, le nombre total de personnes rétablies de la COVID-19 est passé à 67453.

A la même date, 1451 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 290 en soins intensifs et ­128 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.