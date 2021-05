Covid-19: La Tunisie en capacité de fabriquer son propre vaccin si l’hypothèque des brevets est levée!

Alors que les cas de Covid-19 explosent en Inde, dans les pays du Maghreb et dans d’autres en développement, les appels se multiplient à Washington pour qu’il soit renoncé aux droits de propriété intellectuelle et que l’on oblige les fabricants de vaccins à partager leurs formules avec le monde entier. Et tandis que près de 30 % des Américains ont été vaccinés, dans des pays comme la Tunisie, moins de 1 % de la population a reçu ne serait-ce qu’une dose du vaccin.

- Publicité-

Mardi, Ro Khanna, membre démocrate du Congrès de Californie, a plaidé sur CNN pour que l’administration fasse pression sur Pfizer et Moderna afin qu’ils « partagent la recette du vaccin avec plus de 100 pays qui sont prêts à en assurer eux-mêmes la fabrication ». « Il est tout simplement injuste – moralement injuste, stratégiquement injuste – qu’ils ne partagent pas la recette du vaccin qui a été développée avec l’aide des contribuables américains », a-t-il dit.

Un groupe d’une soixantaine de pays, emmené par l’Inde et l’Afrique du Sud, a rédigé une proposition de dérogation aux règles de propriété intellectuelle de l’Organisation mondiale du commerce, dans le but de fabriquer le vaccin localement et, selon eux, de sauver des millions de vies.

Si l’Inde peut se targuer d’avoir un secteur pharmaceutique solide, une grande partie du reste du monde est à la traîne. Seuls huit pays d’Afrique produisent ou conditionnent des vaccins, selon l’OMS.

Il n’existe que trois laboratoires en Afrique du Nord, dont l’Institut Pasteur de Tunis, où le Dr Nizar Laabidi supervise la production du vaccin BCG, utilisé pour prévenir la tuberculose. Le laboratoire, qui a commencé à produire le vaccin BCG en 1928, a été réaménagé en 2004 pour répondre aux nouvelles normes de santé et de sécurité, et est l’un des principaux laboratoires BCG au monde.

« Il est bien connu que le BCG est l’un des vaccins les plus compliqués à produire », a déclaré le Dr Laabidi au site The National. Son équipe d’environ 50 scientifiques, chercheurs et techniciens supervise la production du médicament, de la culture à l’expédition.

La Tunisie fait face une sévère deuxième vague d’infections avec de nouveaux cas quotidiens dépassant les 2 000 et des unités de soins intensifs hospitaliers quasiment débordées. Pourtant, un peu plus de 271 000 Tunisiens ont été vaccinés depuis que le pays a reçu ses premières doses il y a six semaines. En outre, de nombreux Tunisiens se méfient des vaccins et hésitent sur les effets secondaires.

Une « bataille difficile » !

Le Dr Laabidi a affirmé que son laboratoire pourrait fabriquer l’un des vaccins Covid-19, en théorie. Mais ce serait une bataille difficile. « Nous sommes une institution financée par des fonds publics et nous avons donc beaucoup de problèmes avec le processus d’approvisionnement », a-t-il déclaré. « On ne peut rien acheter. »

Les mises à jour nécessaires au laboratoire et les matières premières peuvent prendre des mois, voire des années, pour être achetées. Après la rénovation du laboratoire en 2004, il a fallu six ans pour recommencer à produire des vaccins, dans l’attente de fournitures et de personnel. Mais les mises à jour des installations ou la recherche de techniciens qualifiés ne sont pas les principaux obstacles.

Selon le docteur Laabidi, même si le laboratoire était entièrement réaménagé et doté d’un personnel complet, la formule du vaccin ne fournirait pas à elle seule suffisamment d’informations pour qu’ils puissent le produire.

Au début de la pandémie, son équipe a commencé sa propre quête d’un vaccin contre le Covid-19. « Nous avons envisagé des vaccins à ADN et à ARNm, ainsi que d’autres types de vaccins, mais finalement nous n’avons pas pu procéder à des essais cliniques », a souligné le Dr Laabidi. « Ce serait très, très difficile et prendrait beaucoup de temps », a-t-il ajouté. « Ce serait plus comme produire un vaccin classique, donc peut-être 10, 15 ans ».

Rachel Silverman, chargée de mission au Centre pour le développement mondial, a déclaré que les guerres de brevets auxquelles se livrent les sociétés pharmaceutiques depuis des décennies ne sont pas les mêmes pour les vaccins. « Il y a une grande différence entre un médicament et un vaccin », a-t-elle déclaré.

« Un médicament est un composé chimique et si vous êtes un producteur de génériques compétent, vous pouvez faire de l’ingénierie inverse pour fabriquer ce composé chimique. « Seuls les brevets empêchent un producteur de le fabriquer et de le vendre. « Mais on ne peut pas vraiment faire de l’ingénierie inverse pour un vaccin ».

Les transferts de technologie sont une chose que le Dr Laabidi connaît bien. Son équipe a dirigé un transfert de connaissances et de technologies en Corée pour aider le pays à créer son propre laboratoire BCG.

D’ici à la fin de 2021, l’université Duke prévoit que 12 milliards de doses de vaccin auront été fabriquées à la capacité actuelle, soit suffisamment pour vacciner environ 70 % de la population mondiale. « La grande question est de savoir si, au moment où la chaîne de production commencera à tourner, il y aura un marché pour ce qu’elle produira ou si nous aurons déjà assez de vaccins avec la capacité actuelle. a déclaré Mme Silverman.

Le Dr Laabidi est d’accord : « Le temps que nous puissions fabriquer le vaccin, il y aura d’autres maladies plus récentes sur lesquelles nous devrions nous concentrer. »