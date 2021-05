Covid-19: La Tunisie s’enfonce dangereusement dans la crise

Chaque jour, le bilan tombe comme un coup de massue. La Tunisie a établi un nouveau record d’infections. Les communiqués du ministère de la Santé, alarmants les uns plus que les autres, viennent souligner la gravité d’une situation qui, faut-t-il s’en convaincre, n’est pas l’apanage de la Tunisie. Des pays, beaucoup mieux équipés que le nôtre, et nantis de ressources tant humaines que technologiques de pointe, déplorent des pertes incommensurables rapportées à celles essuyées par une nation aussi petite que la Tunisie.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, publiés ce mercredi, 90% des lits de réanimation et 70% des lits à appareils respiratoires demeurent occupés en date du 3 mai 2021.

A la même date, 2792 patients atteints de la Covid-19 sont hospitalisés dont 2268 sont pris en charge dans les structures hospitalières publiques et 524 dans le secteur privé.

Parmi les personnes hospitalisées, 512 sont en réanimation et 177 sont sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.

Près de 425 mille personnes vaccinées

Quelque 424 485 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le début de la campagne de vaccination et jusqu’au 3 mai, indiquait mardi un communiqué du ministère de la Santé.

Dans la journée du lundi 3 mai, 8684 personnes ont été vaccinées, dont 6295 qui recevaient la première dose et 2689 la seconde dose.

Le nombre d’inscrits au système national de vaccination Evax a atteint 1 million 515 mille personnes, le 3 mai à 18h00.

Une lenteur d’autant plus tangible que la campagne de vaccination connaît actuellement des perturbations en raison de la grève de trois jours (3, 4 et 5 mai) observée dans tous les services des établissements de santé publique, à l’appel du syndicat général des médecins, pharmaciens et médecins dentistes.

Depuis le début de la pandémie en mars 2020 et jusqu’au 3 mai 2021, la Tunisie a enregistré 314152 cas confirmés d’infection au coronavirus et 11016 morts.

On rappelle que la commission scientifique de lutte contre le coronavirus s’est réunie mardi, 4 mai 2021, en vue d’étudier et de prendre de nouvelles mesures contre le coronavirus pendant la période de l’Aïd. Selon certains membres de ladite commission, des mesures seront en effet arrêtées pour limiter la propagation du coronavirus en Tunisie, durant cette période où exlose le nombre des visites familiales .

Cette réunion intervient alors que l’Algérie et le Maroc ont annoncé avoir enregistré de cas de contamination par la nouvelle souche indienne.

La porte-parole du ministère de la Santé Nissaf Ben Alaya a lancé un appel aux Tunisiens les exhortant à ne pas se rendre visite lors de l’Aïd El-Fitr pour éviter de nouvelles contaminations au coronavirus.