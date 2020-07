Covid-19: L’avertissement de Nissaf Ben Alaya

La hausse du nombre des cas importés contaminés par le coronavirus témoigne du danger que représente encore cette pandémie, a indiqué lundi Nissaef Ben Alaya, directrice générale de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, soulignant impératif de faire preuve de vigilance et de prudence,

Ben Alaya a ajouté dans une déclaration à la TAP que les 39 cas importés testés positifs en date de dimanche 12 juillet, sont en provenance des zones classées rouge. Malgré les analyses négatives présentées à leur arrivée en Tunisie, ces cas ont été testés positifs suite la réalisation d’autres analyses après une période de confinement de 7 jours.

Les cas actifs sont pris en charge dans des centres de mise en quarantaine, a précisé Ben Alaya affirmant la maîtrise de la situation actuelle.

Elle a appelé à cette occasion les Tunisiens à prendre les précautions nécessaires et à respecter les règles de sécurité et de prévention contre la propagation du coronavirus.

39 cas importés ont été testés positifs en date du 12 juillet 2020, selon un communiqué du ministère de la santé.