Covid-19 : Le nombre des cas de contamination en hausse significative

Le nombre d’infections par le Covid-19 a connu une augmentation significative en deux jours en Tunisie, notamment avec les nouveaux cas du variant Omicron, selon la spécialiste en immunologie à l’Institut Pasteur, Samar Sammoud.

Elle a expliqué dans une déclaration à Shems FM, que la situation est considérée comme préoccupante dès lors que les taux de tests positifs dépassent les 5%, notant que le taux enregistré en Tunisie était de 6,81%, grimpant à 8% ces jours-ci.

Samoud a souligné la nécessité de prendre conscience du danger du variant Omicron d’autant plus qu’il se propage rapidement, appelant à un retour au respect des mesures préventives et aux protocoles sanitaires, dont le plus important est le port du masque et la distanciation sociale.