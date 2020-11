COVID-19 : le taux de guérison porté à 72,7% contre un taux de mortalité 3,26%

Avec 1156 nouvelles guérisons recensées le 24 novembre en cours, le nombre total de personnes rétablies de la COVID-19 est porté à 66459 soit un taux de guérison de l’ordre de 72,7% contre un taux de mortalité de 3,26%.

Selon les derniers chiffres publiés mercredi soir par le ministère de la santé, 1094 nouvelles contaminations et 48 décès ont été enregistrés le 24 novembre 2020.

Ainsi le bilan des cas confirmés d’infection au coronavirus est passé à 91307 dont 2983 morts

A la même date, 1477 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 290 en soins intensifs et ­130 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.