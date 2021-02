COVID-19 : le taux de positivité des tests baisse à 18%

Avec 575 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 3186 tests effectués en date du 21 février 2021, le taux de positivité a baissé à 18% contre plus de 30% et même 40% pendant ces derniers mois.

Selon le dernier bilan du ministère de la santé, publié lundi soir, le nombre de décès a aussi connu une baisse importante puisque 18 personnes seulement sont mortes du coronavirus en date du 21 février contre plus de 50 morts par jour, voire 100 parfois, pendant ces derniers mois.

La baisse concerne aussi les nouvelles hospitalisations. En effet, 20 nouvelles admissions dans les services COVID-19 ont été signalées en date du 21 février patients contre plus de 40 par jour pendant ces dernières semaines et même 130 en une journée (le 26 janvier dernier).

Ainsi depuis le début de la pandémie au mois de mars 2020, la Tunisie a enregistré 228937 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 7811 morts et 189358 rétablissements.

En date du 21 février, 1231 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 278 admis en soins intensifs et 109 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.