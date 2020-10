COVID-19 : Les cliniques privées appliqueront la tarification qui sera fixée par l’Etat

Les cliniques privées appliqueront la tarification qui sera fixée par l’Etat si ce dernier décide de prendre en charge les frais de traitement des malades atteints de la COVID-19 dans le secteur privé, une fois la capacité des hôpitaux publics est épuisée « , a souligné jeudi Boubaker Zakhama, président de la chambre syndicale des cliniques privées.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zakhama a signalé que la crise de la COVID-19 a eu des répercussions importantes sur les cliniques privées dont les recettes ont enregistré une baisse de 80% en raison du report de plusieurs actes chirurgicaux et l’absence de patients étrangers suite à la fermeture des frontières et ce, pour prendre en charge des malades atteints de la COVID-19.

Selon Zakhama, cette crise nécessite la mobilisation de tous les efforts et la présentation de quelques concessions de la part de toutes les parties.

