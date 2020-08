Covid-19 : Les Tunisiens appelés à acquérir les masques réutilisables au lieu de ceux à usage unique

Le président du syndicat des Pharmaciens d’Officine de Tunisie (SPOT), Mustapha Aroussi, a appelé, mardi, les citoyens à acheter les masques réutilisables au lieu des masques médicaux à usage unique afin de préserver les stocks des masques médicaux.

Dans une déclaration à la TAP, Aroussi a expliqué que les masques médicaux à usage unique sont principalement consacrés aux prestataires de services sanitaires, étant en contact directe avec les personnes contaminées ou soupçonnées de contamination par le Coronavirus. L’appel à l’utilisation de masques à usage multiple, vise principalement à fournir un stock adéquat de masques médicaux aux professionnels du secteur de la santé dans les hôpitaux publics, les cliniques privées, les centres de soins de santé de base et autres structures sanitaires.

Il a indiqué que la ruée des citoyens vers l’acquisition des masques à usage unique, conduirait à l’épuisement du stock de ce type de masques sur le marché local, ce qui obligera l’Etat à importer des quantités supplémentaires, au vu, notamment, de l’incapacité de la production locale à répondre aux besoins nationaux et la crise sanitaire mondiale qui se poursuit en raison de la propagation du Coronavirus.

Le prix de vente de masques réutilisables dans les pharmacies privées a été fixé à 1850 millimes par unité, tandis que le prix d’un masque à usage unique est soumis aux exigences de l’offre et de la demande sur le marché local, ajoute Aroussi.

A noter que, lundi dernier, a été publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), le décret ministériel qui stipule le port obligatoire des masques de protection contre Covid-19, dans les espaces et lieux publics ouverts et fermés.