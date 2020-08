COVID-19 : L’hôpital public bien outillé pour faire face à une éventuelle 2ème vague

Les hôpitaux publics sont bien préparés à l’accueil des patients atteints de la COVID-19 en cas d’un éventuel rebond, a assuré vendredi le directeur général de la santé au ministère de la Santé, Tahar Gargueh.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de sa participation à une table ronde sur la COVID-19 et la santé sexuelle de la femme au siège de l’ONFP, Gargueh a souligné que le plan de riposte au coronavirus prévoit toujours l’anticipation des actions pour pouvoir faire face à une éventuelle deuxième vague de la pandémie sans que le système sanitaire ne soit dépassé.

Il a fait savoir qu’en ce qui concerne les tests de diagnostic RT PCR Covid-19, le stock disponible assure la couverture des besoins en prélèvements jusqu’au mois de septembre 2020 en attendant la réception bientôt d’une commande d’environ 300 000 unités d’analyses importées.

Par ailleurs, le responsable a indiqué que la Tunisie dispose d’un stock suffisant de tests de diagnostic rapide qui demeurent utiles uniquement lorsque le nombre de cas sera plus important.

En outre, Gargueh a annoncé la création d’un comité de vaccination contre la Covid 19 composé d’experts de différentes spécialités médicales et scientifiques (virologie, immunologie, épidémiologie…)

Ce comité, qui a commencé ses travaux la semaine dernière, est chargé d’identifier les personnes à risque qui doivent être vaccinés, en premier, une fois le vaccin anti-COVID-19 sera découvert, validé et mis sur le marché.