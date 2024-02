La construction de l’hôpital de Kairouan démarrera avant fin juin 2024

Les travaux de construction de l’hôpital du roi Salman ben Abdelaziz à Kairouan démarreront avant la fin du premier semestre de l’année 2024 après avoir surmonté les problèmes et les difficultés, a annoncé la commission supérieure pour l’accélération de l’achèvement des projets publics, au cours de sa quatrième réunion, qui s’est tenue lundi au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement Ahmed Hachani.

Le taux d’avancement de l’aménagement des routes et de l’environnement extérieur de l’hôpital a atteint 20 pc, selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Ont pris part à cette réunion, les ministres de l’intérieur, des finances, des affaires sociales, de l’économie et de la planification, de l’industrie et des mines, du commerce et du développement des exportations, de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé, du transport, de l’équipement et de l’habitat, des domaines de l’état et des affaires foncières et de l’environnement.

A cette occasion, la commission supérieure a examiné les questions et les solutions relatives à la construction et à l’équipement d’un nombre d’établissements hospitaliers à Thala, Dahmani, Ghardimaou, Jelma, Makthar, Haffouz, El Jem, Sbiba et Sidi Bouzid ainsi que le développement des services hospitaliers dans certains services spécialisés dans les hôpitaux de Regab et Meknassi et dans les gouvernorats de Tunis, Sfax, Bizerte, Ben Arous et Médenine.

Elle a également examiné le projet Taparura sur la côte nord de Sfax et les divers questions foncières, environnementales, industrielles et financières qui entravent la mise en oeuvre de ce projet.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a appelé à la nécessité de conjuguer les efforts en vue de trouver des solutions à même de surmonter toutes les difficultés selon un calendrier clairement défini pour le lancement des travaux de construction de cet hôpital dans les meilleurs délais.

A l’ouverture des travaux de la commission supérieure, Hachani a salué les progrès réalisés pour résoudre certaines difficultés enregistrées précédemment, soulignant l’importance de la coordination entre tous les intervenants dans les ministères concernés, les institutions publiques et en particulier les bailleurs de fonds pour clarifier la nouvelle vision de l’état et la volonté de parachever tous les projets programmés.

Il convient de rappeler que le projet de l’hôpital Salman ben Abdelaziz à Kairouan qui est d’une capacité d’accueil de 500 lits, s’inscrit dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé en octobre 2017 entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite.