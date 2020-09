Covid-19 : l’OMS ne « cautionnera pas » un vaccin qui ne soit pas sûr et efficace

L’Organisation mondiale de la santé « ne cautionnera pas » un vaccin contre le coronavirus s’il n’est pas sûr et efficace, a affirmé vendredi son directeur général, interrogé sur les préoccupations soulevées par le mouvement anti-vaccin.

« Nous avons un bon nombre d’entre eux qui sont prometteurs. Ils ne seront utilisés que lorsqu’il aura été établi qu’ils sont efficaces et sûrs, c’est ce que je voudrais assurer au monde », a-t-il déclaré, en rappelant que l’OMS et les autorités nationales se chargeront de l’évaluation des vaccins.

Plus tôt, l’OMS avait annoncé ne pas s’attendre à une vaccination généralisée contre le Covid-19 avant mi-2021, tandis que des chercheurs russes ont publié des résultats encourageants pour leur candidat-vaccin et que les préparatifs pour la distribution d’un vaccin s’accélèrent aux Etats-Unis.