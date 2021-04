Covid-19: Mechichi appelle à mettre en place une politique de communication efficace concernant la situation pandémique dans le pays

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a appelé lundi lors d’une réunion du comité scientifique de lutte contre le coronavirus à mettre en place une politique de communication plus efficace concernant la situation pandémique dans le pays en offrant des informations détaillées concernant la propagation du coronavirus.

Il a par la même occasion souligné l’impératif d’unifier le discours scientifique et de communication et de l’actualiser avant le présenter au public.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a mis en relief la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes parties intervenantes concernant les mesures prises et l’ensemble des données fournies. Il a aussi souligné l’impératif d’examiner la situation pandémique actuelle et de préciser la stratégie à adopter tout en prenant en considération les conditions économiques et sociales ainsi que la spécificité de la situation actuelle, précise la même source.