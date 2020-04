Covid-19 : plus d’un million de cas recensés aux USA

Les États-Unis ont franchi, mardi 28 avril 2020, le cap du million de cas de contamination confirmés du nouveau coronavirus, soit environ le tiers du nombre total de cas recensés dans le monde, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Il s’agit du pays qui compte le plus grand nombre de victimes du Covid-19, avec plus de 57 200 décès liés à la maladie.

Au total, plus de trois millions de personnes ont été touchés et plus de 215.000 en sont mortes depuis l’apparition de la maladie en Chine en décembre.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 27.359 morts, l’Espagne avec 23.822 morts, la France avec 23.660 morts et le Royaume-Uni avec 21.678 morts, selon un bilan établi par l’AFP.