Covid-19-Régions: Le point de la situation épidémiologique

Le point épidémiologique sur le virus de la Covid-19 dans les régions:

Gouvernorat de Médenine

Un premier cas de contamination par le variant anglais de la Covid-19 a été enregistré dans le gouvernorat de Médenine.

Selon le directeur de la santé préventive à Médenine, Zayed El Anza, ce cas positif a été détecté sur un total de 54 tests effectués sur des personnes en provenance de la Libye et de pays européens et sur des cas groupés de contamination au coronavirus et des personnes qui ont déjà contracté le virus. La personne contaminée s’est rétablie, ajoute le responsable.

Il a souligné la nécessité de faire preuve d’un surcroit de vigilance et de respecter le protocole sanitaire pour prévenir la propagation du variant anglais et ce en se faisant vacciner.

Notons que le gouvernorat de Médenine a enregistré durant les dernières 24H, 79 nouvelles contaminations locales au coronavirus sans recenser de décès supplémentaires, portant le bilan total à 397 morts depuis l’apparition du virus et à 9529 personnes atteintes de la Covid-19 dans la région.

Gouvernorat du Kef

Selon le dernier bilan de la situation épidémiologique établi par la direction régionale de la santé au Kef, deux cas de décès supplémentaires ont été recensés portant le bilan à 180 morts.

Le nombre total des cas confirmés s’est élévé à 5376 personnes contre 5182 guérisons.

Jusqu’à ce dimanche, 42 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées sur un total de 93 prélèvements effectués le 25 mars courant.

Gouveronorat de Monastir

Le nombre des personnes testées positives au coronavirus jusqu’au 27 mars 2021 à Monastir, s’est élevé à 15 mille 177 dont 36 nouvelles contaminations et 36 guérisons, selon un dernier bilan de la direction régionale de la santé.

Le nombre total des personnes qui ont reçu le vaccin anti-Covid-19 au centre régional de Monastir 1, s’élève à 4412 personnes durant la période allant du 13 au 27 mars, dont 644 ont été vaccinées hier samedi.

Gouvernorat de Siliana

Deux décès supplémentaires ont été recensés vendredi dernier à Siliana, portant le bilan total à 139 morts depuis l’apparition du virus. Selon la page officielle de la diretion régionale de la santé à Siliana, 31 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Le nombre total des cas confirmés au coronavirus dans la région s’est élévé à 3295 répartis comme suit: Sidi Bourouis (15), Rouhia (8), Makthar (5) et un seul cas à Bargou, El Krib et Gaafour.

Gouvernorat de Tozeur

Le gouvernroat de Tozeur a enregistré 22 nouvelles contaminations au coronavirus après la publication des résultats de 72 analyses effectuées, selon la direction régionale de la santé .

La campagne de vaccination se poursuit dans la région, le nombre de personnes vaccinées contre la Covid-19 s’étant élevé à 345 personnes jusqu’à hier samedi.