Covid-19 : Trump annonce les premières vaccinations aux Etats-Unis « dans moins de vingt-quatre heures »

L’agence américaine des médicaments a donné vendredi soir son feu vert au vaccin de Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à une campagne massive de vaccination dans tout le pays.

Aussitôt, cette immense opération de logistique a été lancée pour distribuer le vaccin de l’alliance Pfizer-BioNTech dans les quatre coins des Etats-Unis, et ce quelques heures seulement après l’aval donné par l’Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (ou FDA, pour Food and Drug Administration).

Le pays a enregistré près de 2 600 morts en vingt-quatre heures, et un nouveau sommet quotidien en termes de contaminations avec près de 235 000 nouveaux cas recensés, selon les chiffres de l’université Johns-Hopkins.