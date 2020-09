COVID-19 : un bilan record : 625 nouveaux cas de contamination et 17 décès supplémentaires

Le ministère de la santé a annoncé dimanche dans son bulletin quotidien qu’en date du 17 septembre 2020, 625 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées sur un total de 3886 tests portant le bilan à 9736 cas confirmés, soit 16% des tests ont été positifs.

Selon la même source, 17 décès supplémentaires ont été également enregistrés portant le bilan à 155 morts du coronavirus contre 138 la veille.

Par ailleurs, 170 malades atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés dont 55 sont admis en soins intensifs et 18 placés sous respirateurs artificiels.

Au total, on compte 7195 porteurs actifs et 916 malades symptomatiques.

Sur 9736 cas confirmés 2386 ont guéri, selon le ministère de la santé.