Covid-19, un mauvais souvenir ou un danger qui guette toujours?

Les bonnes nouvelles sur l’évolution du Covid-19 en Tunisie s’enchaînent et le pays semble baisser définitivement la garde devant le fléau. En effet, au 18 octobre 2021 le ministère tunisien de la Santé annonçait zéro nouveau décès dû au Coronavirus, un chiffre inédit depuis plus d’une année en Tunisie.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a aussi fait savoir que 54 nouvelles contaminations par le virus sur 2095 analyses effectuées (soit un taux de positivité de 2,58%) ont été recensées au cours de cette journée.

Entretemps, le nombre des Tunisiens qui ont terminé le processus vaccinal dépassait les 4,240 millions de personnes, dont 3,314 millions avec deux doses représentant plus de 8,747 millions doses. Sauf que sur les 11,82 millions de Tunisiens, seuls 6,5 millions étaient des inscrits sur Evax.tn. Manifestement, une assez importante partie de la population tunisienne reste irréductiblement contre la vaccination. L’autre partie semble être anesthésiée par les chiffres de baisse du taux de mortalité du virus, et se croit à l’abri grâce à l’immunité collective des autres, et encouragée par la quasi-disparition de l’abattage médiatique sur le sujet.

Ce n’est pourtant pas le cas du ministre de la Santé. Intervenant, il y a quelques jours sur une radio privée, Ali Mrabet affirmait que « le zéro décès enregistré il y a quelques jours ne veut pas dire le retour à un rythme normal de la vie, car on n’a pas encore atteint le taux de 80 % des Tunisiens », faisant miroiter le danger d’une nouvelle vague.

Et pourtant, mise à part la multiplication des campagnes de vaccination, et les facilités comme l’offre de choisir le type de vaccin, les autorités tunisiennes ont presque tout ouvert au public, et restent fort laxistes sur le port du masque ainsi que sur la question du Pass vaccinal.