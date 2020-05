Covid-19 : Un rebond des contaminations en Tunisie n’est pas écarté

Le membre du Comité national de lutte contre le Coronavirus, Samir Abdelmoumen, a souligné samedi, la possibilité d’enregistrer » des rebonds du nombre des cas de contamination par le Covid-19 en Tunisie « .

Dans une déclaration à la TAP, en marge d’un point de presse périodique organisé par le ministère de la Santé, Abdelmoumen a indiqué qu’ « il était possible d’enregistrer des rebonds des cas de contamination par le virus » écartant la possibilité d’une deuxième vague de contamination lors de cette période.

Il a expliqué que ces nouvelles contaminations sont constatées à travers des cas d’infections isolées et limitées par rapport à la première période de la propagation du virus, notant que ce phénomène pourrait présenter certaines similarités avec l’épidémie de la grippe porcine en 2009 qui a été traitée avec un haut degré d’efficacité et de prudence.

Dans ce contexte, Abdelmoumen a expliqué que le nombre élevé des cas de contamination dans la région du Grand-Tunis et à l’île de Djerba est principalement dû à la présence d’aéroports dans les deux régions, considérant que la navigation aérienne et les voyages contribuent d’une manière significative à la propagation de la maladie. » Le même constat s’applique aux pays qui connaissent un trafic aérien dense », a-t-il fait remarquer.

Par ailleurs, il a révélé que les tests rapides, permettront de détecter la maladie chez certains sujets qui se présentent avec un système immunitaire faible, dont les patients diabétiques et ceux qui souffrent d’obésité.

« Ces analyses permettront également de dépister la maladie dans les corps de métiers qui emploient un grand nombre de travailleurs, tels que les forces armées et les cadres et agents de santé et de mener des enquêtes dans les zones à fortes concentrations d’habitations pour la détection du virus dans certains quartiers ou zones ciblés », selon Abdelmoumen.