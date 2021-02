Covid : 42 décès supplémentaires et 855 nouvelles contaminations

42 décès supplémentaires et 855 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 4310 analyses effectuées ont été enregistrés le 24 février courant, a annoncé, jeudi soir, le ministère de la santé dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays.

Selon la même source, le nombre de décès totalisés depuis l’apparition du virus en Tunisie et jusqu’au 24 février courant s’est élevé à 7911 morts alors que le nombre de contaminations dénombrées au cours de la même période a atteint 231 mille 298 cas dont 195 mille 739 cas de guérison après le rétablissement de 3457 personnes.

Le ministère de la santé a recensé le 24 février courant, 1145 hospitalisations, 259 admissions en soins intensifs et 107 placements sous respiration artificielle et ce dans des établissements de santé des secteurs public et privé.