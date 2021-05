Covid : 55 morts en milieu scolaire depuis la rentrée

L’épidémie du coronavirus a fait 55 morts en milieu scolaire entre 15 septembre 2020 et le 4 mai 2021, indiquent les derniers chiffres publiés mercredi par le ministère de la Santé.

Aussi, 10 436 cas positifs ont-ils été enregistrés depuis la rentrée, répartis entre 4 366 élèves, 4 760 enseignants, 968 cas parmi le cadre administratif et pédagogique, et 342 ouvriers.

Depuis son apparition officielle en mars 2020, l’épidémie du coronavirus a fait 11 122 morts en Tunisie ; dont les 106 décès enregistrés le 4 mai courant.

