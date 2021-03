Covid : Ben Alaya appelle à la nécessité de vaccination

Nissaf Ben Alaya, directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et porte-parole du ministère de la Santé, a déclaré, ce mardi 23 mars 2021, que la situation épidémique en Tunisie est en train de s’améliorer, soulignant que le nombre des contaminations et celui des décès a, récemment, connu une baisse.

Lors de son intervention dans l’émission Mosaïque+, Ben Alaya a, tout de même, indiqué que la nouvelle souche du coronavirus s’est propagée dans plusieurs régions, à l’instar d’El Krib.



«On fait de notre mieux pour boucler cette ville et entraver la propagation du virus», a affirmé Ben Alaya, réitérant la nécessité de s’inscrire sur la plateforme EVAX et de se faire vacciner.