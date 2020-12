COVID-Etablissements scolaires : 3278 cas confirmés dont 27 décès

Depuis la rentrée scolaire, le 15 septembre dernier, jusqu’au 27 novembre 2020, 3278 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été recensés dans les établissements scolaires.

Parmi ces cas confirmés, on compte 27 décès et 2333 rétablissements ce qui représente un taux de guérison de l’ordre de 71,2%, a indiqué le ministère de l’éducation dans son dernier bilan publié lundi soir.

Selon la même source, sur 1376 élèves contaminés 1017 ont guéri, sur 1513 enseignants 1048 se sont rétablis et sur 389 personnels éducatifs 268 ont guéri.

