Covid: La situation épidémique à Sidi Bouzid est critique

Le président de la République, Kais Saied a ordonné la direction générale de la Santé militaire de prendre en charge les patients du Covid-19 dans le gouvernorat de Sidi Bouzid et de les transporter dans les hôpitaux militaires de Tunis, Gabès et Sfax.

Bechir Saidi, directeur de la santé de base de Sidi Bouzid a affirmé que la hausse du nombre de cas positifs au coronavirus a atteint 9883 depuis le début de la pandémie dont 7840 personnes guéries et 301 décès.

La situation épidémique dans la région est très dangereuse d’autant plus que la capacité d’accueil de l’hôpital a atteint son maximum ajouté à cela la difficulté de la prise en charge des cas critiques et la difficulté de les transporter vers les CHU et de l’approvisionnement en oxygène.

- Publicité-