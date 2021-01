Covid: Le ministère de l’Enseignement publie le protocole spécifique aux examens

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié aujourd’hui, jeudi, qui coïncide avec le premier jour des examens du premier semestre, le protocole de santé pour les examens, qui a été préparé par le Département de médecine scolaire et universitaire du ministère de la Santé et qui prévoit un ensemble de mesures préventives à appliquer par les centres d’épreuves.Ce protocole sanitaire prévoit, notamment l’aménagement de deux entrées au centre d’examen, avec deux circuits définis, et un point de tri pour chaque entrée.Un cadre formé est affecté à chaque centre pour effectuer le tri des personnes à travers la vérification du port du masque, la mesure de la température et la garantie du respect de la distanciation physique.

En cas de symptômes, l’étudiant ne rejoint pas la salle d’examen dans laquelle il est inscrit, mais il est plutôt dirigé vers l’une des salles réservées aux cas particuliers, à condition de se rendre, après l’épreuve, à un établissement de santé pour effectuer un examen médical.Le protocole de santé recommande aux surveillants de respecter les mesures préventives, porter un masque, éviter tout contact physique avec le candidat en lui mettant les copies sur les surfaces, désinfecter les mains avec une solution hydro alcoolique après avoir récupéré le papier d’examen et maintenir les fenêtres ouvertes pour assurer une bonne aération des salles.