Covid19 : Mise en œuvre du mécanisme de garantie des crédits destinés aux entreprises sinistrées

Le mécanisme de garantie des crédits accordés par les banques aux entreprises sinistrées en raison de la pandémie du coronavirus entrera en vigueur cette semaine, a affirmé le ministre des Finances Mohamed Nizar Yaiche.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre a indiqué que l’enveloppe totale des crédits mis à la disposition de ces entreprises est portée de 500 à 1500 millions de dinars.

Ce mécanisme est initié par le ministère des Finances conjointement avec la Banque centrale de Tunisie (BCT), l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) et la Société tunisienne de garantie (SOTUGAR). Ces parties ont convenu de simplifier les procédures d’octroi des crédits et d’accélérer l’examen des dossiers de demandes, a souligné le ministre.

Les entreprises bénéficiaires sont appelés à préserver les postes d’emploi et à assurer les droits de leurs employés, selon la même source.

Le mécanisme de garantie des crédits destinés aux entreprises sinistrées a été lancé le 22 mars par le gouvernement dans le cadre des mesures annoncées pour réduire l’impact de la crise du coronavirus sur les secteurs endommagés.